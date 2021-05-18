في ابي سمراء... طعنه بالسكين وفرّ الى مكان مجهول

وقع اشكال بين شخصين في منطقة ابي سمراء في "شارع الحلوة"، وتطور لاحقاً الى تضارب فيما بينهما، وأفادت المعلومات ان احد الشخصين قام باستخدام السكين وطعن الشخص الاخر وفرّ الى مكان مجهول.

