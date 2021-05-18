لبنان

في ابي سمراء... طعنه بالسكين وفرّ الى مكان مجهول

Lebanon 24
18-05-2021 | 05:26
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وقع اشكال بين شخصين في منطقة ابي سمراء في "شارع الحلوة"، وتطور لاحقاً الى تضارب فيما بينهما، وأفادت المعلومات ان احد الشخصين قام باستخدام السكين وطعن الشخص الاخر وفرّ الى مكان مجهول.
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ابي سمراء

سكين

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