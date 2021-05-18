انقلاب Atv على طريق كفرحاتا في البترون

تعرض المدعو "رامز حمود" ابن قرية راسنحاش لحادث انقلاب Atv على طريق كلباتا - كفرحاتا بعد حادث تصادم بينه وبين سيارة مما ادى الى اصابته.



وقد حضرت فرق الصليب الاحمر الى المكان وعملت على اسعاف الجريح ونقله الى مستشفى البترون للعلاج.