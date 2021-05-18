لبنان

انقلاب Atv على طريق كفرحاتا في البترون

Lebanon 24
18-05-2021 | 05:43
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تعرض المدعو "رامز حمود" ابن قرية راسنحاش لحادث انقلاب Atv على طريق كلباتا - كفرحاتا بعد حادث تصادم بينه وبين سيارة مما ادى الى اصابته.

وقد حضرت فرق الصليب الاحمر الى المكان وعملت على اسعاف الجريح ونقله الى مستشفى البترون للعلاج.
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البترون

كفرحاتا

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