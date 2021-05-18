نجم: هل شربل وهبه وزير خارجية أو وزير حرب؟

اعتبر النائب نزيه نجم أن "كلمة الاستنكار قليلة للرد على الكلام المرفوض الذي أطلقه الوزير شربل وهبه بحق الاشقاء العرب، وسأل: هل هذا وزير خارجية أو وزير حرب؟".واسف نجم في بيان اليوم، "لما بلغته الصورة الديبلوماسية للبنان في هذا الزمن، بعدما كان لبنان مدرسة للديبلوماسية والتواصل".واذ شدد نجم على "ضرورة التحرك الفوري للحد من التداعيات الخطيرة على علاقات لبنان مع الاشقاء العرب ومع الدول الخليجية تحديدا"، ناشد الرئيس سعد الحريري "التحرك الفوري بما أنه الوحيد القادر على فتح القنوات، وبما أن الممسكين بالحكم لا يجيدون الا التعطيل والتخريب وتفجير الأوضاع".