لبنان

وسام بريدي: شربل وهبه لا يمثلني

Lebanon 24
18-05-2021 | 05:48
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غرّد الاعلامي وسام بريدي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "لما بتنفقد الأصول والمعايير باختار الوجه الدبلوماسي للبنان أكيد هيك رح تكون النتيجة. لا تتوقع من تابع أن يفكر بمصلحة شعب همه الأول والأخير ارضاء من عينه . لا  هالوزير شربل وهبة ولا غيره من هالطبقة بمثلني".

 

لما بتنفقد الأصول والمعايير باختار الوجه الدبلوماسي للبنان أكيد هيك رح تكون النتيجة. لا تتوقع من تابع أن يفكر بمصلحة شعب همه الأول والأخير ارضاء من عينه . لا هالوزير #شربل_وهبة ولا غيره من هالطبقة بمثلني #لبنان

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