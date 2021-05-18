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لبنان
مؤتمر صحافي متوقع لوزير الخارجية بعد الظهر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-05-2021
|
13:10
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يستعد وزير الخارجية شربل وهبه لعقد مؤتمر صحافي خلال فترة بعد الظهر، يشرح فيه ملابسات تصريحاته الاخيرة بحق المملكة العربية السعودية ودول الخليج، فهل سيقدم وهبة على الاعتذار ام انه سيكتفي بالتبرير على غرار بيانه الليلي؟
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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