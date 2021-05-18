مؤتمر صحافي متوقع لوزير الخارجية بعد الظهر

يستعد وزير الخارجية شربل وهبه لعقد مؤتمر صحافي خلال فترة بعد الظهر، يشرح فيه ملابسات تصريحاته الاخيرة بحق المملكة العربية السعودية ودول الخليج، فهل سيقدم وهبة على الاعتذار ام انه سيكتفي بالتبرير على غرار بيانه الليلي؟