أرسلان: كلام وهبه يعبّر عنه شخصياً ونرفض أي كلام يسيء لدول شقيقة

غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر "تويتر" قائلاً: "ممّا لا شكّ فيه أن كلام وزير الخارجية شربل وهبه المستنكر يعبّر عنه شخصياً ولا علاقة له لا بسياسة لبنان الخارجية ولا بأي مرجعية لبنانية".وأضاف: "نرفض أيّ كلام يسيء لدول شقيقة أو صديقة، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج على رأس هذه الدول".