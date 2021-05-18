الأشغال الشاقة المؤبدة لقاتلي مجند في الجيش

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة حكمها في جريمة قتل المجند في الجيش رؤوف يزبك الذي إستشهد خلال إطلاق النار على دورية للجيش بتاريخ 14 كانون الأول من العام 2018 في محلة حي الشراونة- بعلبك.وقضى الحكم بتبرئة الشقيقين علي وحسن جعفر وإدانة بشارة وعلي الأكبر جعفر الفاريَن من وجه العدالة وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقهما وتغريم كل واحد منهما مبلغ مليون ليرة لبنانية وإلزامهما تقديم بندقية حربية، إضافة الى تجريدهما من حقوقهما المدنية.