لبنان

انتخاب القاضي عفيف الحكيم عضوا في مجلس القضاء الأعلى

Lebanon 24
18-05-2021 | 06:53
A-
A+
Doc-P-824285-637569431504519541.jpg
Doc-P-824285-637569431504519541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، القاضي سهيل عبود، التأمت عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم في قاعة محكمة التمييز (قصر العدل – بيروت)، الهيئة الناخبة المناط بها انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز عضوين في مجلس القضاء الأعلى.

وقد فاز في الانتخابات بالتزكية القاضي عفيف الحكيم، رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، وتعذّر انتخاب قاضٍ ثان بسبب الشغور الحاصل في قسم من مراكز رؤساء غرف محكمة التمييز بالأصالة.

مع الإشارة الى أنّه بمقتضى المادة /1/ من المرسوم الرقم 8785 تاريخ 27/9/2002 (تحديد دقائق انتخاب عضوين في مجلس القضاء الأعلى) : تتألف الهيئة الناخبة المناط بها انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف في محكمة التمييز "عضوين في مجلس القضاء الأعلى" لولاية مدتها ثلاث سنوات، من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين الأصليين والإضافيين المعينين بموجب مرسوم في محكمة التمييز. 

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:54 | 2021-05-18
10:51 | 2021-05-18
10:42 | 2021-05-18
10:40 | 2021-05-18
10:39 | 2021-05-18
10:37 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website