انتخاب القاضي عفيف الحكيم عضوا في مجلس القضاء الأعلى

بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، القاضي سهيل عبود، التأمت عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم في قاعة محكمة التمييز (قصر العدل – بيروت)، الهيئة الناخبة المناط بها انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز عضوين في مجلس القضاء الأعلى.

وقد فاز في الانتخابات بالتزكية القاضي عفيف الحكيم، رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، وتعذّر انتخاب قاضٍ ثان بسبب الشغور الحاصل في قسم من مراكز رؤساء غرف محكمة التمييز بالأصالة.

مع الإشارة الى أنّه بمقتضى المادة /1/ من المرسوم الرقم 8785 تاريخ 27/9/2002 (تحديد دقائق انتخاب عضوين في مجلس القضاء الأعلى) : تتألف الهيئة الناخبة المناط بها انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف في محكمة التمييز "عضوين في مجلس القضاء الأعلى" لولاية مدتها ثلاث سنوات، من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين الأصليين والإضافيين المعينين بموجب مرسوم في محكمة التمييز.