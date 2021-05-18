لبنان

أليكم اسماء الفائزين ب "فزورة لبنان٢٤" الرمضانية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-05-2021 | 07:00
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على مدى ايام شهر رمضان المبارك نظم لبنان 24" مسابقة  تثقيفية يومية ضمت  58 سؤالا بمعدل سؤالين كل يوم  من وحي معاني  هذا الشهر المبارك.
وبنتيجة فرز الاجوبة التي وردت على الموقع تبين ان 9 الآف و771 شخصا  صوتوا على المسابقة  وجاءت النتائج كالاتي: 

فاز  في المرتبة الاولى  عبد القادر حسن الذي اعطى   57 اجابة صحيحة من اصل 58 هو عدد اسئلة المسابقة. 

وتساوى 5 اشخاص هم لؤي برجي، ومنار بو حمدان ، امين طوط ، رلى حسن عوض، ومحمود وليد الغريب، بعدد اجوبة المرتبة الثانية حيث  قدم كلّ منهم 56 اجابة صحيحة من اصل 58 سؤالا. وبنتيجة القرعة  على جائزتي المرتبة الثانية ، فاز كل من امين طوط ومنار بو حمدان.

وسيتم الاتصال بالفائزين  الثلاثة من قبل ادارة الموقع  على ارقامهم الهاتفية المرفقة باجوبة المسابقة لتنسيق استلام هداياهم.

مبروك وكل عام وانتم بخير .

 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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