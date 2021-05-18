اتحادات ونقابات النقل البري: التزام ببرنامج تحرك الاتحاد العمالي

أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في تصريح عقب انتهاء المؤتمر الصحافي لرئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ظهر اليوم، "التزام قطاع النقل البري بكل برنامج التحرك المنوي تنفيذه من قبل الاتحاد العمالي يوم الأربعاء في 26/5/2021 والإبقاء على مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة حتى تطبيق القانون".