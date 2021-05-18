معوض: تصريحات وهبه سابقة خطرة في سجل الخارجية

غرد النائب المستقيل ميشال معوض عبر حسابه على "تويتر": "أدين بشدة التصريحات المسيئة للبنان واللبنانيين والتي نطق بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، فمهما كانت التبريرات، يبقى أن هذه التصريحات الرديئة وغير المسؤولة تشكل سابقة خطرة في سجل وزارة الخارجية وأداء لبنان الديبلوماسي".