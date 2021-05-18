لبنان

المفتي دريان: ما صدر عن وزير الخارجية مدان ومرفوض

Lebanon 24
18-05-2021 | 07:42
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أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، ان "ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، هو كلام غير مقبول ومدان ومرفوض ومردوده على قائله، والتراجع عنه فضيلة، ومن يتعرض للمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي فانه يتعرض بادئ ذي بدء للبنان، فكيف تبنى العلاقات بين الإخوة والأشقاء بأسلوب التجريح والقدح والتطاول".

وقال: "إن هذا لا يبني علاقات داخلية ولا حتى خارجية، وليس هذا مبدأ السياسيين الذين بنوا قواعد الأخوة بين لبنان وأشقائه العرب على مدى سنوات حكمهم".

أضاف: "ان دار الفتوى لا ترضى بهدم هذه القواعد ولا بتصديعها بل المطلوب دعمها وتثبيتها وترسيخها، فلبنان يتنفس برئتين رئته الداخلية المحلية ورئته العربية التي يحرص على سلامتها وديمومتها".
 
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