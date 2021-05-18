بري عرض وغجر ملف الكهرباء

عرض رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ملف الكهرباء وشؤوناً متعلقة بوزارة الطاقة والمياه خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر الذي غادر دون الادلاء بتصريح .كما التقى رئيس المجلس نائب حاكم مصرف لبنان السابق الدكتور محمد بعاصيري .على صعيد آخر تلقى الرئيس بري مزيدا من الاتصالات والبرقيات المهنئة بعيد الفطر ، وفي هذا الاطار تلقى برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، ومن المهنئين أيضا الرئيس تمام سلام ، قائد الجيش العماد جوزيف عون ومن عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في لبنان .