لبنان

إخبار ضد وزير الخارجية بجرم الإساءة الى دولة شقيقة

Lebanon 24
18-05-2021 | 14:53
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تقدم المحامي علي حسين الغول بإخبار الى جانب النيابة العامة التمييزية ضد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، ومن يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، وذلك بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذم والإساءة الى دولة شقيقة على خلفية المقابلة التلفزيونية مع قناة الحرة المسجلة التي بُثت يوم أمس.
وطلب مقدم الإخبار الإدعاء الفوري ضد المخبَر عنه سنداً للمواد ٣١٧ و ٢٨٨ و ٣٨٥ من قانون العقوبات.
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