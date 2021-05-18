لبنان

غادة عون: لا أحد يمكنه ان يلغي تعييني

Lebanon 24
18-05-2021 | 07:59
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غردت القاضية غادة عون عبر خسابها على "تويتر" قائلة: القانون يعلو ولا يعلى عليه، انا عينت بموجب مرسوم وهذا المرسوم لا يلغى الا بمرسوم ولا هيئة ولا قاض ولا مجلس قضاء يمكن ان يلغيه".
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غادة عون

القانون

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