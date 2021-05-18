غادة عون: لا أحد يمكنه ان يلغي تعييني

غردت القاضية غادة عون عبر خسابها على "تويتر" قائلة: القانون يعلو ولا يعلى عليه، انا عينت بموجب مرسوم وهذا المرسوم لا يلغى الا بمرسوم ولا هيئة ولا قاض ولا مجلس قضاء يمكن ان يلغيه".