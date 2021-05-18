عثر عليه جثة... ما القصة؟

أحضر إلى إحدى مستشفيات صيدا اليوم الشاب "خ.م. ابراهيم" جثة، جراء تعرضه للغرق أثناء ممارسته هواية السباحة في بحر صيدا.



و يذكر ان الشاب "خ. ابراهيم" هو من بلدة قرصيتا الضنية