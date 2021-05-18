لبنان

عثر عليه جثة... ما القصة؟

Lebanon 24
18-05-2021 | 08:22
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أحضر إلى إحدى مستشفيات صيدا اليوم الشاب "خ.م. ابراهيم" جثة، جراء تعرضه للغرق أثناء ممارسته هواية السباحة في بحر صيدا.

و يذكر ان الشاب "خ. ابراهيم" هو من بلدة قرصيتا الضنية
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جثة

صيدا

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