لبنان

بيان لطيران الشرق الاوسط حول السفر الى روما وميلانو

Lebanon 24
18-05-2021 | 15:27
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 صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
                                        

عطفاً على القرار الصادر عن سلطات الهجرة الايطالية ، يهم شركة طيران الشرق الاوسط  تذكير جميع المسافرين الى روما و ميلانو بعدم إمكانية  السفر (الذهاب و العودة) خلال فترة أسبوع ، بل يتوجب عليهم البقاء على الأكثر لمدة خمسة أيام دون حجر صحي أو البقاء و إكمال المدة المفروضة وهي عشرة أيام مع تطبيق الحجر الصحي.
وفي حال عدم الإلتزام بالتعليمات الواردة أعلاه، سوف يمنع الراكب من مغادرة إيطاليا من قبل دائرة الهجرة مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 يورو.
يتوجب على جميع الراكب المغادرين من بيروت الى إيطاليا تعديل حجوزاتهم للالتزام بالإجراءات المفروضة أعلاه و لن يتم قبول أي راكب تزيد مدة حجز عودته عن 5 أيام أو تقل عن 10 أيام.

يتوجب على جميع الركاب التأكد من شروط دخولهم إلى إيطاليا ونذكر بالشروط التالية:
- حيازة تأشيطيران الرة صالحة 
- إجراء اختبار PCR في مختبر معتمد قبل 48 ساعة من تاريخ الرحلة.
- تعبئة المعلومات المطلوبة قبل 24 ساعة من تاريخ الرحلة عبر هذا الرابط

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-626999 - callcenter@mea.com.lb أو زيارة: www.mea.com.lb  
 
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