جابر: موقف وهبه لا يعبر عن موقف لبنان الرسمي

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر، في تصريح بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية:"ما اعلنه وزير الخارجية في حكومه تصريف الاعمال شربل وهبه في اطلالته الاعلامية في حق الدول العربية الشقيقة، لا يعبر عن موقف لبنان الرسمي ولا عن سياسة لبنان الخارجية تجاه اشقائه العرب".أضاف جابر:"ان اللجنة بكل اعضائها متضامنة وتستنكر هذا الكلام فنحن في أمس الحاجة الى التضامن مع لبنان وهو دولة مواجهة وهو معرض في أي لحظة للاعتداءات الاسرائيلية وبحاجة لكل اشقائه في العالم العربي كي يكونوا الى جانبه".وتابع جابر :"إضافة الى هذا الخطر، فأن لبنان الذي يعاني من الانهيار المالي والاقتصادي بحاجة أيضا الى اشقائه العرب ويجب الا ننسى بأن أحد شرايين الحياة المالية والاقتصادية للبنان هي من ابنائه اللبنانيين الذين يعملون في الدول العربية الشقيقة وفي الدول الصديقة وعلى لبنان ان يتعامل بديبلوماسية عالية وحرص شديدين على اقامة افضل العلاقات مع مع اصدقائه واشقائه حتى يستطيع ان يحصل على دعم هذه الدول وان يبقي علاقاته جيدة مع الجميع".وقال جابر:"أن العالم العربي الذي يشهد في هذه المرحلة مصالحات وتعزيزا للعلاقات العربية العربية من المستغرب في هذا التوقيت ان يصدر مثل هذا الموقف من وزير الخارجية، فيجب ان نكون في هذه المرحلة حرصاء على افضل العلاقات مع الاشقاء العرب فلبنان بحاجة الى تضامن الجميع لدعمه في للخروج من محنته التي يمر بها".