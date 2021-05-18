لبنان

جابر: موقف وهبه لا يعبر عن موقف لبنان الرسمي

Lebanon 24
18-05-2021 | 15:53
A-
A+
Doc-P-824326-637569500429158029.jpg
Doc-P-824326-637569500429158029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر، في تصريح بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية:"ما اعلنه وزير الخارجية في حكومه تصريف الاعمال شربل وهبه في اطلالته الاعلامية في حق الدول العربية الشقيقة، لا يعبر عن موقف لبنان الرسمي ولا عن سياسة لبنان الخارجية تجاه اشقائه العرب".

أضاف جابر:"ان اللجنة بكل اعضائها متضامنة وتستنكر هذا الكلام فنحن في أمس الحاجة الى التضامن مع لبنان وهو دولة مواجهة وهو معرض في أي لحظة للاعتداءات الاسرائيلية وبحاجة لكل اشقائه في العالم العربي كي يكونوا الى جانبه".

وتابع جابر :"إضافة الى هذا الخطر، فأن لبنان الذي يعاني من الانهيار المالي والاقتصادي بحاجة أيضا الى اشقائه العرب ويجب الا ننسى بأن أحد شرايين الحياة المالية والاقتصادية للبنان هي من ابنائه اللبنانيين الذين يعملون في الدول العربية الشقيقة وفي الدول الصديقة وعلى لبنان ان يتعامل بديبلوماسية عالية وحرص شديدين على اقامة افضل العلاقات مع مع اصدقائه واشقائه حتى يستطيع ان يحصل على دعم هذه الدول وان يبقي علاقاته جيدة مع الجميع".

وقال جابر:"أن العالم العربي الذي يشهد في هذه المرحلة مصالحات وتعزيزا للعلاقات العربية العربية من المستغرب في هذا التوقيت ان يصدر مثل هذا الموقف من وزير الخارجية، فيجب ان نكون في هذه المرحلة حرصاء على افضل العلاقات مع الاشقاء العرب فلبنان بحاجة الى تضامن الجميع لدعمه في للخروج من محنته التي يمر بها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:54 | 2021-05-18
10:51 | 2021-05-18
10:42 | 2021-05-18
10:40 | 2021-05-18
10:39 | 2021-05-18
10:37 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website