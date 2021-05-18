لبنان

زحمة... والسبب حادث سير

Lebanon 24
18-05-2021 | 08:49
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سجل حادث سير بين سيارتين على طريق عام البداوي عند نقطة مصفاة طرابلس. وادى الحادث الى انحراف احدى السيارتين وارتطامها بالفاصل وسط الطريق مما تسبب بزحمة سير خانقة، فيما اقتصرت الاضرار على الماديات دون تسجيل اي اصابات في الارواح.

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حادث سير

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