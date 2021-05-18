زحمة... والسبب حادث سير

سجل حادث سير بين سيارتين على طريق عام البداوي عند نقطة مصفاة طرابلس. وادى الحادث الى انحراف احدى السيارتين وارتطامها بالفاصل وسط الطريق مما تسبب بزحمة سير خانقة، فيما اقتصرت الاضرار على الماديات دون تسجيل اي اصابات في الارواح.