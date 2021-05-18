لبنان

العدو الإسرائيلي يستهدف دورية للجيش

Lebanon 24
18-05-2021 | 15:59
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كشف المراسل علي شعيب أن العدو الإسرائيلي أطلق النار وألقى قنبلة صوتية على دورية لمخابرات الجيش كانت تتحرك بالقرب من السياج التقني المحاذي لمستعمرة "المنارة".
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علي شعيب

الجيش

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