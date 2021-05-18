لبنان

تنبيه من الامن العام حول تطبيق "CALL APP".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-05-2021 | 16:01
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أصدرت المديرية العامة للأمن العام بيانا توضيحيا، جاء فيه:

"في إطار المتابعة الدائمة لبعض التطبيقات المشبوهة ولا سيما تلك المنشأة من قبل العدو الإسرائيلي، تبين مؤخرا شبهات حول أحد التطبيقات المسمى CALL APP لناحية تشغيله من قبل هذا العدو.

إن المديرية العامة للأمن العام تنبه المواطنين والمقيمين من مخاطر استخدام هذا التطبيق، كونه يوفر للمستخدمين القدرة على التحكم وإدارة كافة المكالمات على هواتفهم الذكية، اضافة الى معرفة هوية المتصل من جميع انحاء العالم، حظر المكالمات، معرفة البريد الالكتروني للمتصل اذا أمكن وتسجيل المكالمات وحسابات مواقع التواصل أيضا، وبالتالي فإن خطورته تكمن في قدرته على التحكم بكافة بيانات الاتصال للهاتف".
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