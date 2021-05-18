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لبنان
شيخ العقل: استغرب صدور كلام مدان عمن يفترض به صون علاقات لبنان الديبلوماسية
Lebanon 24
18-05-2021
|
09:41
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إستغرب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في تصريح "أن يصدر عمن يفترض به صون علاقات لبنان الديبلوماسية كلاما مرفوضا ومدانا، أقل ما يقال فيه إنه يجافي الحقائق وينافي أصول العمل الديبلوماسي ويتعرض بالإساءة المستنكرة لدول الخليج التي لم توفر جهدا لدعم لبنان واللبنانيين واحتضانهم في أصعب المراحل ولا تزال".
أبو فاعور
وكان الشيخ حسن استقبل في دار الطائفة في فردان - بيروت، عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل ابو فاعور، في حضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، وتناول البحث عددا من القضايا والمواضيع العامة.
المجلس المذهبي
وترأس شيخ العقل اجتماع مجلس ادارة المجلس المذهبي وجرت مناقشة مواضيع متصلة بعمل اللجان ومسائل داخلية.
تهنئة
من جهة ثانية، تبادل شيخ العقل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد مع كل من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان. وكانت الاتصالات مناسبة لتأكيد "ضرورة العمل والتواصل المستمر من أجل وحدة الموقف الوطني للخروج من الأزمة الخانقة لبنانيا، والتضامن التام مع الشعب الفلسطيني المنتفض على جرائم الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه.
كما تلقى اتصالات تهنئة، أبرزها من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، رئيس مجلس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، أمين سر "كتلة التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا الشيخ فيصل ناصر الدين وعدد من قضاة المذهب، عضو المجلس الدستوري القاضي رياض ابو غيدا، كذلك من معتمدي مشيخة العقل في البرازيل وكندا واوستراليا والكويت ومن رئيس المؤسسة الدرزية الكندية في كيبك الدكتور رجا شهيب.
وتلقى شيخ العقل برقيات تهنئة بالعيد من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وكل من سفراء الإيران محمد جلال فيروزنيا، فرنسا آن غريو، إسبانيا خوسيه ماريا دي لافيريه، المملكة المغربية محمد كرين، الصين وانغ كيجيان وفرسان مالطا المونسنيور بيرتراند بيسانسينوت، الأمين العام ل"مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز" الدكتور فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس خامه يار، متروبوليت جبيل والبترون المطران سلوان موسي، رئيس جامعة سيدة اللويزة الأباتي بيار نجم، الفريق العربي للحوار الإسلامي - المسيحي الدكتور هشام المكمل.
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