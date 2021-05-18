اسامة سعد يستقبل العقيد حرب والعقيد مشموشي

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا العقيد سهيل حرب رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب، والعقيد سعيد مشموشي رئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا، وذلك بحضور مدير مكتب سعد طلال أرقه دان.وقد جرى خلال اللقاء التداول في المستجدات على الساحة اللبنانية بخاصة الأوضاع الامنية منها، ولا سيما في صيدا والجنوب