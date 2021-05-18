ضاهر: للاقالة الفورية لوهبه

غرد النائب ميشال ضاهر عبر "تويتر": "‏أين شارل مالك وفؤاد بطرس أين غسان التويني فهل يعقل إن يتصرف رأس الديبلوماسية اللبنانية شربل وهبه بهذه الطريقة الفجة وغير الديبلوماسية في حق دولة شقيقة وتحتضن 300 ألف لبناني يعملون على أراضيها، المطلوب الإقالة الفورية له والاعتذار من المملكة عن هكذا تصاريح لا تشبه الشعب اللبناني".