لبنان

جنبلاط اتصل بالسفير السعودي مستنكراً الكلام "المسيء وغير المسؤول" لوهبه

Lebanon 24
18-05-2021 | 10:07
A-
A+
Doc-P-824378-637569545713087847.jpg
Doc-P-824378-637569545713087847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:

أجرى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً بالسفير السعودي في لبنان وليد البخاري مستنكراً الكلام المسيء وغير المسؤول الذي صدر عن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، مؤكداً رفضه وإدانته لمثل هذا الكلام الذي لا يعبّر على الإطلاق عن عمق العلاقة الأخوية التاريخية التي تجمع اللبنانيين بالخليج العربي، معرباً عن التضامن مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:54 | 2021-05-18
10:51 | 2021-05-18
10:42 | 2021-05-18
10:40 | 2021-05-18
10:39 | 2021-05-18
10:37 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website