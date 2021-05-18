جنبلاط اتصل بالسفير السعودي مستنكراً الكلام "المسيء وغير المسؤول" لوهبه

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:



أجرى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً بالسفير السعودي في لبنان وليد البخاري مستنكراً الكلام المسيء وغير المسؤول الذي صدر عن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، مؤكداً رفضه وإدانته لمثل هذا الكلام الذي لا يعبّر على الإطلاق عن عمق العلاقة الأخوية التاريخية التي تجمع اللبنانيين بالخليج العربي، معرباً عن التضامن مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً.