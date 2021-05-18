لبنان

الامن العام: الموافقة استثنائيا على تسوية أوضاع سوريين خالفوا نظام الاقامة

Lebanon 24
18-05-2021 | 10:12
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أصدرت المديرية العامة للأمن العام البيان الاتي:

"إلحاقا لبيانها السابق الصادر بتاريخ 11/3/2021، المتعلق بتسوية أوضاع الرعايا السوريين الذين دخلوا بصورة شرعية وخالفوا نظام الإقامة، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها وافقت بصورة استثنائية ولمرة واحدة، على السماح لهؤلاء الرعايا ممن تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر، بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم بموجب بيانات قيد افرادية، على أن يستحصلوا لاحقا، عند التجديد، على بطاقة هوية أو جواز سفر".
 
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