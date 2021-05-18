لبنان

6 منصات لبنانية لإطلاق الصواريخ باتجاه العدو الاسرائيلي

Lebanon 24
18-05-2021 | 12:00
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أفادت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، بعثور الجيش على 6 منصات لإطلاق الصواريخ، وصاروخا آخر لم يُطلق، في منطقة الهبارية شبعا في العرقوب، على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وقال الجيش إنه عثر، الثلاثاء، على 6 منصات إطلاق صواريخ فارغة، ومنصة سابعة مجهزة بصاروخ تم تفجيره في خراج بلدة الهبارية.

وأوضح أن عدة قرى في منطقتي الهبارية وكفرشوبا تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، مما أدى إلى سقوط 10 قذائف متفجرة و7 قذائف مضيئة.

وأشار مراسلنا إلى أن الصاروخ السابع الذي عثر عليه الجيش اللبناني هو من نوع "غراد" بدائي الصنع، موضحا أنه لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذه الصواريخ.  

وأضاف أن القوات الإسرائيلية شنت قصفا مدفعيا على منطقة كفر شوبا وجوارها في العرقوب، ردا على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه شمال إسرائيل.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي سقوط 6 صواريخ داخل الأراضي اللبنانية.

وكانت إسرائيل قد وجهت، السبت، وجهت إسرائيل، السبت، تحذيرا إلى لبنان، قائلة إنه "سيتحمل مسؤولية أي محاولة للمس بسكان إسرائيل"، وذلك بعد محاولات لاختراق الحدود وانتشار دعوات للمشاركة في تظاهرات هناك.

ويقوم الجيش  بتكثيف الإجراءات الأمنية في المناطق الحدودية مع ارتفاع حالة التوتر، فيما وضعت قوات "اليونيفيل" مراقبين وكثفت اتصالاتها مع جهات مختلفة.

يذكر أن هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي يتم إطلاق صواريخ فيها من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، حيث شهد الخميس الماضي إطلاق 3 صواريخ بالمنطقة الحدودية.

 
المصدر: "سكاي نيوز
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