اصابة سائق دراجة نارية بعد تعرضه لحادث

وقع حادث سير بين سيارة ودراجة نارية في بلدة ديرعمار، ما أدى إلى إصابة سائق الدراجة وقد عملت فرق الإسعاف في جمعية "سُبل السلام الإجتماعية" على نقله إلى مستشفى المنية الحكومي للعلاج.