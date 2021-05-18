لبنان

اصابة سائق دراجة نارية بعد تعرضه لحادث

Lebanon 24
18-05-2021 | 10:11
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وقع حادث سير بين سيارة ودراجة نارية في بلدة ديرعمار، ما أدى إلى إصابة سائق الدراجة وقد عملت فرق الإسعاف في جمعية "سُبل السلام الإجتماعية" على نقله إلى مستشفى المنية الحكومي للعلاج.
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حادث سير

مستشفى المنية

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