لبنان

الجيش: توقيف مطلوبَين في منطقة عرمون

Lebanon 24
18-05-2021 | 10:40
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عرمون كلاً من (ر.ن) و(أ.ن)، لإقدام الأول على قتل (ع.م) بإطلاق النار عليه بسبب خلافات سابقة في منطقة حي السلّم بتاريخ 8/4/2021، وقيام الثاني بإطلاق النار على أحد الأشخاص وإصابته وكذلك تبادل إطلاق نار مع آخرين بتواريخ سابقة، وبحقه عدة مذكرات توقيف بجرائم مختلفة منها تشكيل عصابة سرقة، وسلب مواطنين بقوة السلاح وتجارة الأسلحة.

وضبطت الدورية بحوزة الموقوفَين كميّة من المخدرات وحشيشة الكيف إضافة إلى المسدس الذي اسُتخدم في جريمة القتل.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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