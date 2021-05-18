ماذا قال البزري عن تلقيح من هم فوق الـ40 سنة بـ"استرازينيكا" من دون موعد؟

أشار رئيس اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، الى أن "خطوة وزارة الصحة تسهيل تلقيح من هم فوق الـ 40 سنة بلقاح استرازينيكا دون موعد مسبق تهدف إلى تسريع عملية تلقي اللقاح في لبنان، ورفع منسوب المناعة المجتمعية"، داعيا المواطنين إلى "تسجيل أنفسهم في المنصة استعدادا للمرحلة القادمة من التلقيح ضد الكوفيد-19 والتي ستشهد وصول لقاحات متعددة إلى لبنان وبكميات كبيرة".