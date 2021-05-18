لبنان

ماذا قال البزري عن تلقيح من هم فوق الـ40 سنة بـ"استرازينيكا" من دون موعد؟

Lebanon 24
18-05-2021 | 10:51
A-
A+
Doc-P-824400-637569572152720628.png
Doc-P-824400-637569572152720628.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار رئيس اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، الى أن "خطوة وزارة الصحة تسهيل تلقيح من هم فوق الـ 40 سنة بلقاح استرازينيكا دون موعد مسبق تهدف إلى تسريع عملية تلقي اللقاح في لبنان، ورفع منسوب المناعة المجتمعية"، داعيا المواطنين إلى "تسجيل أنفسهم في المنصة استعدادا للمرحلة القادمة من التلقيح ضد الكوفيد-19 والتي ستشهد وصول لقاحات متعددة إلى لبنان وبكميات كبيرة".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:48 | 2021-05-18
14:39 | 2021-05-18
14:37 | 2021-05-18
14:28 | 2021-05-18
14:25 | 2021-05-18
14:11 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website