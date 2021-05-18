لبنان

رابطة رجال الاعمال في قطر: وهبه لا صفة له ولا يمثل احدا

Lebanon 24
18-05-2021 | 10:54
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تستنكر رابطة رجال الاعمال في قطر ما صدر عن وزير خارجية لبنان المستقيل شربل وهبي من افتراءات وادعاءات بحق أهلنا وأخوتنا في الخليج العربي في مقابلته التلفزيونية الاخيرة، وتؤكد بان هذا الكلام لا يمثلها ولا يمثل أي لبناني يدرك مدى عمق العلاقات الاخوية التاريخية التي تربط بين لبنان ودول الخليج عموماً، فهذه البلاد التي لطالما وقفت الى جانب لبنان واستقبلت اللبنانين من دون أي تمييز لا يستطيع وزير مستقيل أن يسيئ اليها وإلى كل اللبنانين المقيمين فيها.


ان الرابطة اذ تعتبر كلام السيد وهبي كأنه لم يكن كونه صدر عن شخص غير ذي صفة ولا يمثل أحداً. تؤكد ان العلاقة مع دول الخليج يعبر عنها كل لبناني لا يريد إلا خير للبنان ولاشقائه العرب، ولن يتمكن تصريح من هنا او هنالك ان يعكر العلاقات مع هذه الدول التي كانت وستبقى وجه خير لكل عربي ولبناني حقيقي.

وبالختام تطالب الرابطة من السلطات اللبنانية الاعتذار من الاشقاء العرب عن الكلام غير المسؤول كما اتخاذ كافة اللاجراءات القانونية والدستورية بحق وزير الصدفة.  

 
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