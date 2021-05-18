لبنان

"لبنان القوي": متمسكون بعلاقات الأخوة بين لبنان ودول الخليج

Lebanon 24
18-05-2021 | 11:49
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أكّد تكتل "لبنان القوي" في بيان له عقب اجتماعه الدوري "التمسك بعلاقات الأخوّة والصداقة والإحترام بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي شعوباً وقيادات"، وقال: "نرفض أي كلام مسيء تحاول بعض الأحزاب اللبنانية استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية بغية افتعال أزمة بين لبنان ودول الخليج تُخرج تلك الأحزاب من أزماتها".

وأضاف: "نحن على ثقة بأن ذلك لن يحصل بفعل وعي المسؤولين في لبنان ودول الخليج العربي على أهمية تمتين التعاون في سبيل مستقبل واعد".

إلى ذلك، دعا التكتل إلى التعاطي بمسؤولية مع الكتاب الذي وجهه رئيس الجمهورية ميشال عون الى المجلس النيابي، حرصاً على إيجاد مخرج لأزمة النظام التي نعيشها، ومن ضمنها أزمة تأليف الحكومة.

واعتبر التكتل أن "هذا الكتاب أوجبه عجز دولة الرئيس المكلف عن العمل الجدي والرصين لتأليف حكومة بحسب الأصول ووفقا لأحكام الدستور بما يؤدي الى اتفاقه مع رئيس الجمهورية على صيغة حكومية تراعي التخصصية والجدارة والتوزيع العادل للحقائب والقدرة على الخروج من الأزمة، وتضمن الثقة لها في المجلس النيابي".

ورأى التكتل أنه "يقع على عاتق المجلس النيابي إقرار قانون يؤمن المال اللازم للبطاقة التمويلية"، مطالباً بـ"حكومة تتحمل مسؤوليتها والكف عن التأخير في إقرار خطة متدرجة لترشيد الدعم بغية وقف الهدر الحاصل الذي يستفيد منه المهربون وغير اللبنانيين".

 

 

 

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