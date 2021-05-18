لبنان

سلام يوجه نصيحة لوهبة...هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
18-05-2021 | 12:17
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غرد رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام عبر تويتر قائلاً: "على وزير الخارجية شربل وهبي أن يعتذر عن استمراره في مهامه كوزير مستقيل للخارجية في حكومة تصريف الأعمال كخطوة جادة للحفاظ على العلاقات الاخوية مع الاشقاء العرب".
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شربل وهبة

تمام سلام

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