سلام يوجه نصيحة لوهبة...هذا ما جاء فيها

غرد رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام عبر تويتر قائلاً: "على وزير الخارجية شربل وهبي أن يعتذر عن استمراره في مهامه كوزير مستقيل للخارجية في حكومة تصريف الأعمال كخطوة جادة للحفاظ على العلاقات الاخوية مع الاشقاء العرب".