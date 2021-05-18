لبنان

بعد الاساءات.. مجلس التعاون الخليجي يطالب وهبة باعتذار رسمي

Lebanon 24
18-05-2021 | 12:38
A-
A+
Doc-P-824444-637569636202993845.png
Doc-P-824444-637569636202993845.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، الثلاثاء، وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، بتقديم "اعتذار رسمي" لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، نظير ما بدر منه من "إساءات غير مقبولة على الإطلاق".

وأعرب نايف الحجرف في بيان، عن "رفض دول مجلس التعاون واستنكارها" لما ورد على لسان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية، "وما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية السعودية".

وأكد الحجرف على "المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني الشقيق، التي يشهد التاريخ لها، والتي تهدف إلى سلامة لبنان ودعم استقراره وأمنه".


كذلك، اعتبر أن تلك "التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان".

لبنان

عربي-دولي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:48 | 2021-05-18
14:39 | 2021-05-18
14:37 | 2021-05-18
14:28 | 2021-05-18
14:25 | 2021-05-18
14:11 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website