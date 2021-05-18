"قلب الحقائق"...هذا ما قاله الحريري عن رسالة عون لمجلس النواب

غرد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر تويتر قائلاً: "رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الأمام والتغطية على الفضيحة الدبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي ... وللحديث صلة في البرلمان".