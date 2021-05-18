المشنوق: على وهبة الاستقالة واعتزال العمل السياسي

دعا النائب نهاد المشنوق وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة إلى "تقديم استقالته وليس فقط الاعتذار"، وذلك بسبب كلامه بحق السعودية ودول الخليج.

وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، رأى المشنوق أنه "على وهبة اعتزال العمل العام والعمل الدبلوماسي والسياسي"، وقال: "شربل وهبة وزير خارجية الصدفة وقرر تصدير الغباء السياسي للخارج، والبدو يشرفونه ويشرفوننا ويشرفون كل العرب".

وأضاف المشنوق: "مدرسة شربل وهبة مدرسة مريضة ويجب اقتلاعها".

إلى ذلك، شدّد المشنوق على أن "اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة يجب أن تتم مقابلته باستقالة رئيس الجمهورية"، وقال: "الدستور واضح، والرسالة التي أرسلها رئيس الجمهورية في موضوع التكليف هي لإحداث المزيد من الانقسام".

