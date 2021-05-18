لبنان

الخليل لوهبة: وزير الخارجية يمثل بلده لا رأيه الشخصي

Lebanon 24
18-05-2021 | 13:31
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غرد النائب انور الخليل عبر "تويتر" قائلاً: "غلطة وزير الخارجية بألف. الواجب الوطني تجاه لبنان، والواجب الاخلاقي تجاه دول الخليج عموما ولسعودية خصوصا، كان يستوجب اتزانا وحكمة في موقف الوزير وهبه. وهنا نذكر معاليه ان وزير الخارجية يمثل بلده لا رأيه الشخصي او الحزبي، وان دوره تقريب وجهات النظر لا خلق مشكلات بين لبنان والاشقاء".
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