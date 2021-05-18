تضامناً مع المملكة.. كتل نيابية ستزور السفارة السعودية غداً

علم "لبنان24" أن كتلاً نيابية كـ"كتلة "الوسط المستقل"، كتلة اللقاء الديمقراطي" (الحزب التقدمي الاشتراكي)، كتلة "المستقبل" النيابية، كتلة التنمية والتحرير (حركة أمل)، وتكتل "الجمهورية القوية" (القوات اللبنانية)، ستزور السفارة السعودية، يوم غد الأربعاء، وذلك للتضامن مع المملكة بعد الاساءات التي صدرت عن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بحق السعودية ودول الخليج.

ومع هذا، فقد أفادت المصادر أيضاً بأن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم سيزوران السفارة غداً، فضلاً عن لجنة شؤون الخارجية في مجلس النواب.