لبنان

اجتماع في وزارة الطاقة بحث في تعديل قيمة الجعالة لموزعي الغاز بالجملة

Lebanon 24
18-05-2021 | 14:25
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أعلنت نقابة موزعي الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها في لبنان، في بيان ان "اجتماعاً عقد في مكتب المدير العام لوزارة الطاقة والمياه المهندسة اورور فغالي، ضم المدير العام لوزارة الاشغال الدكتور أحمد تامر ورئيس نقابة موزعي الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها في لبنان المختار عبد الهادي كمال العبيدي وامين السر والاعلام جان حاتم".

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تعديل قيمة الجعالة لتمكين الموزعين من عملهم، وذلك بعد عرض ونقاش الدراسة المعمقة التي نالت موافقة وزارتي الطاقة والاشغال والتي سترفع الى وزير الطاقة الموافقة عليها لاعتمادها في جدول تركيب السعر يوم الاربعاء وتصديق محضر الاجتماع.

إلى ذلك، أكد النقيب العبيدي ان "الاجتماع كان مثمراً ومُنصفاً"، معتبراً "ان الهدف هو تأمين وتوفير مادة الغاز للمستهلك للإستمرار بديمومة العمل بما يخدم كرامة ومصلحة الموزعين والمواطنين في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة" .


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