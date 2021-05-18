السنيورة: كلام وهبة "معيب" وهذا ما يجب القيام به

أكد رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة أن كلام وزير الخارجية شربل وهبة عن السعودية "معيب"، مشيرًا إلى أن يجب عليه أن يكون "حريصًا على العلاقة مع العرب".وقال السنيورة لسكاي نيوز عربية: "هناك اختلال كبير في السياسة اللبنانية"، مضيفًا: "يجب أن تكون السياسة اللبنانية قائمة على رأب الصدع".وشدد على أن "يجب على الرئيس ميشال عون حل أزمة تشكيل الحكومة".