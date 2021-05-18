"لبنان24": وهبة سيعلن تنحيه عن وزارة الخارجية

أكد معلومات موثوقة لـ"لبنان24" أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة سيزور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، غداً في السراي الحكومي، ثم سيعلن تنحيه عن ممارسة مهامه في الوزارة.

وفيما تردّد أن خلافاً حول اسم الوزير الذي سيتولى تصريف أعمال الوزارة، يبدو أن الاتجاه هو لاعتماد الاسم الوارد في المرسوم رقم 6172 الخاص بتعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين، والذي ينصّ على تولي الوزير دميانوس قطار مهام وزارة الخارجية. إلا أنّ الإشكالية هي أن قطار ممتنعٌ عن ممارسة مهامه الوزارية الأصلية منذ فترة.

يشار إلى أنّ وهبة كان ابلغ مساعديه بعد الظهر انه ماضٍ في الجولة التي كان سيقوم بها الخميس الى 3 دول اوروبية للقاء المسؤولين هناك، لكن يبدو ان تطورات ليلية حتمت اتخاذ قرار التنحي.