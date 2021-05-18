توضيح من قناة "الحرة" بشأن مقابلة وهبة.. هذا ما جاء فيه

أصدرت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (قناة الحرة) بياناً توقفت فيه عند ما صدر من ردود أفعال حول حلقة المشهد اللبناني التي استضافت وزير الخارجية السيد شربل وهبه وبثت يوم الاثنين في 17/5/2021، وقالت: "لقد اتبعت الشبكة السياسات والإجراءات المعتمدة بإبلاغ ضيف الحلقة مسبقاً بالمشاركين الآخرين فيها وأتاحت لكل المشاركين الوقت الكافي والمتكافئ للرد والتعليق".

وأضافت: "ونظراً لأهمية مواضيع النقاش بين الضيفين واختلاف وجهات نظرهما إزاءها، احتدم الحوار بينهما أثناء الحلقة، ويهمنا أن نؤكد أن شبكة الشرق الأوسط للإرسال لم تقتطع أو تحذف أو تعدّل بأي شكل من الأشكال هذه الحوارات الساخنة بين الضيفين، وأن الشبكة مسؤولة فقط عن محتوى الحلقة كما بثت يوم الاثنين في 17/5/ 2021 وكما نشرت في ذات اليوم على منصات الشبكة الرقمية الرسمية".



وأكّدت شبكة الشرق الأوسط للإرسال أن "المقطع الذي نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ليس جزءا من الحلقة كما بثت وأن أي تعليقات أو إساءات في هذا المقطع لم تكن جزءا من الحلقة، وبالتالي لا تتحمل الشبكة المسؤولية عنها أبداً".