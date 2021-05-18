مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



غالبية الأخبار تتعلق بالقضية العربية المركزية والتصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس واستطرادا" على القضية برمتها وامتدادا" الى الحدود اللبنانية وإطلاق الرصاص الاسرائيلي في اتجاه دورية للجيش اللبناني عصر اليوم.



وفيما غابت الأضواء عن الأوضاع الحياتية - المعيشية والإقتصادية والاستهتار بعيشة الناس ونار الاسعار وجشع عدد من التجار، برزت المذكرة التي سلمتها وزارة الخارجية السعودية الى السفير اللبناني في الرياض فوزي كبارة احتجاجا" على تصريحات وزير الخارجية شربل وهبي، على رغم اعتذاره، واصفة إياها بالمسيئة للمملكة وشعبها ولمجلس التعاون الخليجي الذي طالب وهبي باعتذار رسمي.



في اي حال في المشهدية القائمة في المنطقة وبغض النظر عن مسار الملف النووي الايراني يصح القول: إن الفلسطيني في الأراضي المحتلة يتعرض لحرب عسكرية فيما اللبناني على أرضه يتعرض لحرب معيشية تؤججها نزعات النكايات والاحقاد والكيديات...



وعلى رغم صعوبة الأوضاع على المواطن اللبناني لا بارقة أمل حتى الآن في تأليف حكومة لا على السخن ولا على البارد... رئيس الجمهورية العماد عون من جهته وجه رسالة الى مجلس النواب حيال التأخير في تأليف الحكومة من أجل أن تناقشها الهيئة البرلمانية العامة.



كورونيا تم في لبنان في الساعات ال 24 الماضية تسجيل 10 وفيات وستمئة إصابة.



إذن العدوان مستمر على غزة واستطرادا على فلسطين وسائر مفاصل القضية والجنوب اللبناني يترقب.

الناطق الرسمي بإسم قوات اليونيفيل حض عبر تلفزيون لبنان ظهر اليوم على ضبط النفس عند الحدود اللبنانية الجنوبية.



تفاصيل الوضع الحدودي الجنوبي نبدأها بالتقرير الآتي.





مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"



هي رسائل في كل الإتجاهات...رئيس الجمهورية ميشال عون وجه رسالة الى مجلس النواب عبر الرئيس نبيه بري حول التأخير في تشكيل الحكومة وطلب مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس وفق الاصول. رسالة هناك من قرأ في متنها عملية ضرب لإتفاق الطائف ستعيد لبنان الى الوراء ولن تؤدي إلى نتيجة لا سيما أن الحل ليس بمثل هكذا رسائل بل بالمسارعة إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد من الغرق بموازاة رسالة الداخل - داخلتم توجيه رسالة خارج - داخل من عيار إحتجاج ثقيل وجهتها الخارجية السعودية إلى السلطات اللبنانية بعد إستدعاء السفير فوزي كبارة على خلفية تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي بشأن دول الخليج.



الموقف السعودي تلقى إسنادا وتأييدا خليجيا حيث طالب مجلس التعاون الوزير وهبي بتقديم اعتذار رسمي لدول الخليج وإلى الرسائل الصاروخية بدأ العدو الإسرائيلي يدور في حلقة مفرغة بعدما استنفد بنك أهدافه في قطاع غزة من دون أن يكسب أي حصاد.هو يحاول أن يعوض عن إخفاقاته بالبحث عن إنجاز ولو إعلامي بين أشلاء الأطفال والنساء ولهيب النيران وركام الدمار. ولهذه الغاية يحصل العدو الإسرائيلي على الغطاء اللازم من الأميركي الذي رفض تكرارا مسودة بيان لوقف إطلاق النار طرحت في مجلس الأمن الدولي الذي ستكون له اليوم جلسة مغلقة.



في موازاة مأزق الردع الإسرائيلي تمسك المقاومة الفلسطينية بزمام الأمور رغم استمرار العدوان الشرس لليوم التاسع بنهاراته ولياليه. وخير دليل على ذلك إمتلاكها قدرة كبيرة على إطلاق الصواريخ بكثافة باتجاه الأهداف المختارة. وبحرفية كبيرة واقتدار مشهود وإبداعات مذهلة تدير الميدان فيتحكم به مقاومون أشداء بيدهم مفاتيح ملاجئ المستوطنين. وليس أدل على نجاعة تلك الصواريخ أكثر مما ذكره الإعلام العبري عن اضطرار جيش الإحتلال للتراجع عن قصف أبراج سكنية في غزة خشية رد المقاومة بإطلاق صواريخ على تل أبيب.



على أي حال غزة ليست متروكة لوحدها وهي تلقت جرعة تضامن إضافية من الضفة الغربية والقدس وأراضي ال48 التي نفذت اليوم إضرابا عاما وشاملا.





مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



انها افشل الحروب..

هذا ما يقرأه الصهاينة في ايام حربهم المسعورة التي لم تحقق اي انجاز عسكري ولم تفلح الا بقتل المدنيين الفلسطينيين، واستجرار آلاف الصواريخ الفلسطينية الى عمق الكيان، فاصابت عسكره وسياسييه وامان مستوطنيه..



وعن الفشل العسكري والسياسي الخطير كتب رئيس تحرير صحيفة هآرتس العبرية “ألوف بن” الذي بنى قراءته على الارتباك والعجز الحكوميين، والاخفاقات المخزية للتقديرات الامنية والاستعدادات العسكرية، وبناء على هذا الفشل الذريع، فحسنا يفعل نتنياهو اذا توقف الآن بحسب “الوف بن”..



وبحسب ابناء فلسطين فان الوقوف عند المطالب وعلى الزناد مستمر حتى تحقيق المعادلات، وان اراد نتنياهو وجيشه الاستمرار فما عليه سوى تعداد قتلى جنوده وجرحاهم، فضلا عن الاضرار الفادحة التي تصيب القيادة السياسية والبنية المجتمعية الصهيونية، وما قتلى اشكول اليوم بصواريخ المقاومة وقذائفها، واصابات الجنود الصهاينة في البيرة برصاص الفلسطينيين المنتفضين، سوى نموذج واضح عما ينتظر هذا الكيان ان قرر المكابرة والهروب الى الامام ..

والى الامام يواصل اهل فلسطين التاريخية والضفة وغزة الابية المضي في معركة الصمود والتحدي للعدوان الصهيوني، مقدمين اروع نماذج الصمود واسمى التضحيات، ومحققين المزيد من القوة، وجاعلين يد مقاومتهم هي العليا بحسب رئيس الموساد السابق داني ياتوم..



وبحسب رسائل حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية للامام السيد علي الخامنئي فان الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته لن تمر دون رد، وان الشكر للجمهورية الاسلامية الايرانية على وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته يقابله دعوة للدول العربية والاسلامية للتحرك العاجل وتعبئة المواقف لاجبار العدو الصهيوني على وقف جرائمه..





مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"



تولي الشأن العام في مراكزه الرفيعة، هو موهبة تستحق وليس هبة أو "وهبه" ولا منة ولا بدلا من ضائع ولا خدمة لصديق . إنطلاقا من هذه القاعدة الكونية غير المحترمة في هذا العهد، لم يكن مقبولا تولية الوزير "شربل وهبة" حقيبة الخارجية، إلا إذا كان المطلوب منه أن يكمل ما لم تسنح الفرصة للوزير باسيل



القيام به يوم تولى المنصب، أي استكمال القطيعة مع المجتمع العربي وبناء جدران

الفصل والعداوة مع المجتمع الدولي والإرتماء الكامل في أحضان سوريا وإيران، بمعنى آخر كل ما رفضه الوزير ناصيف حتي واستقال بسببه .



إذا كان هذا هو المطلوب فقد عبأ وهبة كامل الكونترا ونفذ بإخلاص ما التزم به تجاه مشغليه. وبما أن مسألة الإعتداء على مصالح لبنان ومئات الآلاف من مغتربيه الذين يقوم عليهم ما بقي من اقتصادنا المتهالك، من خلال الإعتداء على السعودية ودول الخليج، بما أن هذه الإعتداءات صارت دورية بل استراتيجية، فإن ما ارتكبه الوزير وهبة ليس قابلا للتراجع عنه ببساطة الساذجين، لأن في ذلك تعميقا للاساءة، إذ يكون وزير العهد يستغبي السعودية ودول الخليج في مرحلتي الإساءة، والعودة عن الإساءة

ما تقدم، تفسيره أن المشكلة صارت مسألة أهلية ذهنية وعقلية، لا تدخل معالجتها في نطاق محاكمة الوزراء والرؤساء ولا تسقط بالاستقالة، بل تصبح من اختصاص لجنة طبية.



وسط العناد المتمادي وعدم الندم، تسألون لماذا نحن مرذولون عربيا ودوليا؟، الجواب، لأننا لا نكبت الكبتاغون ولا نكبت وزراء عون .



في سياق متصل استدعت الخارجية السعودية السفير اللبناني في الرياض لإبلاغه رسالة شديدة اللهجة كما استدعت سفيرها في بيروت، وسط خشية مبررة من الا تكتفي الرياض بالتدبيرين بل تذهب الى أبعد. داخليا وفي إطار تعميق الأزمات، ارسل رئيس الجمهورية كتابا الى مجلس النواب طالبه فيه بحث امتناع الرئيس المكلف عن تشكيل الحكومة وتأكيد شراكة رئيس الجمهورية في التشكيل. الكتاب يبطن دعوة المجلس الى إجراء تعديل دستوري يلزم الرئيس المكلف على التشكيل ضمن مهلة محددة و نزع التكليف منه إن امتنع. والمعلومات تشير الى أن الرئيس بري يتجه الى تحديد يوم الجمعة موعدا لعقد الجلسة.





مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



فيما لبنان لا يزال يتخبط بقضية "الرمان الملغوم"، حتى جاءته قضية "الديبلوماسية الملغومة"... وفيما بطل الرمان الملغوم مازال مجهولا، أو مجهلا، فإن بطل الديبلوماسية الملغومة معروف، وكاد ان يتسبب بأزمة ديبلوماسية بين لبنان والسعودية...



وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة إنفعل، وهو أقر بذلك في بيانه، فكال اتهامات للمملكة لم تصل واشنطن إلى اتهامها بها، وأعطى توصيفات للشعب السعودي تنم عن ازدراء، لكن كلامه لم يمر لا في المملكة ولا في لبنان.



المملكة، عبر وزارة الخارجية، استدعت السفير اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.



في لبنان، رئيس الجمهورية اعتبر ان ما صدر عن الوزير وهبة يعبر عن رأيه الشخصي.

الوزير المعني أقر بخطئه وببعض العبارات غير المناسبة، التي صدرت عنه في معرض الإنفعال، لكنه اصر على ان موقفه جاء رفضا للاساءات الموجهة إلى رئيس الجمهورية.



الرسالة غير الديبلوماسية لرئيس الديبلوماسية اللبنانية، لم تحجب الضوء عن الرسالة الشديدة اللهجة التي وجهها رئيس الجمهورية الى مجلس النواب والتي وجه فيها اتهامات مباشرة إلى رئيس الحكومة المكلف، ويرجح ان تتسبب هذه الرسالة في تعميق الهوة بين بعبدا وبيت الوسط، خصوصا ان الاتهامات فيها لا تترك للصلح مكانا، ومن الإتهامات:

"الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة... ولا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبده كما يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معا رهينة مساقة إلى الهاوية ويصر حتى تاريخه على عدم التقدم بتشكيلة حكومية تحظى باتفاقنا".

وواضح من لهجة الرسالة أنها الترجمة للرسالة التي وجهها الرئيس عون إلى الرئيس ماكرون...



قبل تفاصيل هذه الرسائل، نتابع اليوم تقارير الفساد والإثراء غير المشروع لأحد ضباط الجمارك العقيد فادي ابي سمعان وكيف أصبح مالكا لشاليهات بملايين الدولارات عدا عن عقارات أخرى.





مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



قنبلة شربل وهبة دحرت الاحتلال وغطت شظاياها على أنباء فلسطين المدمرة فالوزير الذي بدأ سلكه الدبلوماسي بأسلاك هاتفية مشتركا في تحدي "الو الجديد" قبل عام ونصف صار اسمه اليوم في السوق العربية المشتركة لكن عن طريق الإساءة والخروج عن الأصول الدبلوماسية المعتمدة، فقد أحدثت مقابلة وزير الخارجية إشعاعا سياسيا امتد إلى دول مجلس التعاون مجتمعة التي قررت إصدار بيان مشترك تطالب فيه الوزير وهبة بتقديم اعتذار رسمي إلى دول الخليج.



وارتدادات "هزة " وزير الخارجية بلغت استدعاء المملكة سفير لبنان لديها فوزي كبارة الذي كان في زيارة لبيروت وأبلغته استنكارها وتنديدها بما تضمنته تلك التصريحات من إساءات شائنة الى المملكة وشعبها، والاستنكار جاء أيضا على مستوى لبناني واسع فيما يفتح السفير السعودي وليد البخاري دارته في اليرزة غدا لاستقبال المتضامنين مع المملكة من رؤساء كتل نيابية وأحزاب.



وفي المسعى لتوضيب الخطأ الدبلوماسي ومحاصرة مفاعيله أبرق الوزير وهبة ببيانين اثنين حصيلتهما: جل من لا يخطىء أما رئاسة الجمهورية التي اندفع من أجلها وزير الخارجية فقد عاملته كوزير "المغتربين " وأعلنت أن ما صدر عنه يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموما والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا.



نأى الرئيس بنفسه عن وزير كان مستشارا له ويستمع يوميا الى "تعاليم القصر" إذ إن ما تفوه به وهبة كان غيضا من فيض مواقف تتردد على مسامعه في بعبدا بشكل دوري. والنأي جاء على مستوى سياسي ونيابي لكن رؤوساء الكتل التي دانت وزيرا وجردته من دبلوماسيته لماذا لا تقدم على طرح الثقة به في مجلس النواب لإنهاء الأزمة ..أم إن المجلس لم يعد يستخدم إلا للرسائل العابرة فوق تشكيل الحكومات. ومن هذه الرسائل ما تسلمته الأمانة العامة اليوم بمغلف رئيس الجمهورية المحشو بأسلوب غير "سليم " وفي مضامينها أن عون شكا إلى مجلس النواب التأخير في التأليف وشدد على أن مفاعيل التأخير السلبية انسحبت على الاستقرار العام واتهم الحريري بأنه لا يزال يأسر التأليف متجاهلا كل المهل المعقولة وقال أصبح من الثابت عجز الرئيس المكلف عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ وأعاد عون اتهام الحريري بما سماه " تأبيد" التكليف وأسر الشعب والحكم وأخذهما رهينة معا وطالب رئيس الجمهورية النواب باتخاذ المقتضى.. أي إنه يدفع باتجاه البحث في سحب التكليف هي رسالة " استباقية " يدفع فيها عون ببراءته السياسية قبل أن يصدر أي قرار ظني يجرمه في التعطيل.



الرئيس استبق هذا القرار واشتكى الى مجلس النواب ..محددا معايير تخالف المبادرة الفرنسية ومشركا الأحزاب والمرجعيات في الخلطة الحكومية .. مقيما الحجة على الرئيس المكلف في احتجاز التأليف فيما كل وقائع الدنيا تشهد على تمانية عشر اجتماعا في قصر بعبدا وعلى تشكيلة قدمها الحريري وخطفها ميشال عون قبل أن ينكل بها ويرسم حولها مواثيق وأعمدة وحزازير وتعبئة استمارات .



لكن .. ربما الخير في ما وقع .. فرسالة عون إلى مجلس النواب قد تتحول إلى " عربون ثقة " للحريري

صحيح أن مفاعيل الورقة الرئاسية لا تصرف على المنصات الدستورية لكن من شأنها أن تشكل استفتاء نيابيا على التكليف .. وعندئذ فلنذهب الى العد .. ولتفرز الكتل .. وإذا أعاد النواب " التصديق " على تسمية الحريري رئيسا مكلفا .. هل يقتنع رئيس الجمهورية ويوقع على التشكيلة ؟ أم أن فقهاء القصر .. سيتبدعون مخرجا جديدا من " إنتاج السحرة " الساهرين على دستور مخصص للثنائي " عون جبران " .

الرسالة وصلت .. وأهم سطورها: الازمة بلا حدود ومفتوحة على نهاية العهد .. إذا كان هناك من نهايات .





مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



بين محورين سياسيين ومحور صحي، انصب الاهتمام اللبناني اليوم على المحور السياسي الأول خارجي، انطلاقا من كلام الوزير شربل وهبة في مقابلة تلفزيونية أمس، وما أثارته من ردود فعل وبيانات توضيحية، أبرزها من المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، الذي اعتبر ان ما صدر عن وزير الخارجية يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا.



وبدوره، اعلن تكتل لبنان القوي تمسكه بعلاقات الأخوة والصداقة والاحترام بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي شعوبا وقيادات، رافضا أي كلام مسيء تحاول بعض الأحزاب اللبنانية استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية بغية افتعال أزمة بين لبنان ودول الخليج.اما المحور السياسي الثاني، فداخلي، حيث كسر رئيس الجمهورية الجمود على مسار تأليف الحكومة، من خلال رسالة وجهها الى مجلس النواب بموجب صلاحياته الدستورية، مشددا من خلالها على ان مفاعيل التأخير السلبية انسحبت على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدماتي العام وحالت دون معالجة ملفات حساسة.



وشدد الرئيس عون في الرسالة على عدم جواز بقاء أسباب التأخير موضع تكهن او اجتهاد، مؤكدة أن على رئيس البلاد السهر على عدم نشوء اعراف دستورية خاطئة عند التأليف. واكد الرئيس عون أنه أصبح من الثابت ان رئيس الحكومة المكلف لا يزال يأسر التأليف متجاهلا كل مهلة معقولة، لافتة الى التقيد بالنهج الواجب والمعهود في تأليف الحكومات والذي يرتكز على عدالة توزيع الحقائب بين الكتل البرلمانية المشاركة بما يحاكي التمثيل الشعبي . واذ شدد الرئيس عون على أنه مؤتمن على احترام مبادئ تأليف الحكومات وتأمين الثقة النيابية لها لعدم الانتقال من حكومة تصريف اعمال الى أخرى، لفت في الرسالة الى ان رئيس الحكومة المكلف يصر على عدم التقدم بتشكيلة تحظى بالاتفاق وتتوافر معها ثقة المجلس، وهو منقطع عن إجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور المستمر والواجب مع رئيس الجمهورية.



ورأى الرئيس عون أن تشكيل الحكومة ممكن اذا تخلى رئيس الحكومة المكلف عن مقولة انه هو من يشكل وان رئيس الجمهورية يصدر، المرسوم والا انتفت المشاركة واندثر الاتفاق وغابت ميثاقية التشكيل ودستوريته.يبقى اخيرا المحور الصحي، وعنوانه الابرز اليوم بشرى سارة الى اللبنانيين حول لقاح استرازينيكا، فماذا كشف وزير الصحة للأوتيفي في هذا المجال؟ الجواب في سياق النشرة، لكن البداية مع رسالة رئيس الجمهورية ومسار تأليف الحكومة.



