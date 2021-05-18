لبنان

"المستقبل" لـ"السياسة": الحريري لن يعتذر ولا يُمكن سحب التكليف منه

Lebanon 24
18-05-2021 | 17:03
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أكدت أوساط "تيار المستقبل" لـ"السياسة"، أن "الرئيس المكلف سعد الحريري لن يعتذر، كما أنه لا يمكن سحب التكليف منه، الأمر الذي يوجب على رئيس الجمهورية ميشال عون أن يبادر إلى إزالة العقبات التي يضعها أمام الحريري من أجل تشكيل الحكومة".
المصدر: السياسة الكويتية
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