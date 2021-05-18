أوساط خليجية لـ"السياسة": تصريحات وهبه تدلّ على قصر نظر الديبلوماسية اللبنانية

قالت أوساط دبلوماسية خليجية لـ"السياسة" أن "تصريحات وهبه تدل على قصر نظر الديبلوماسية اللبنانية التي تمعن في ضرب مصالح لبنان عرض الحائط، من خلال تشويه علاقاته الخليجية والعربية، والإصرار على اتخاذ المواقف العدائية ضد المملكة والدول الخليجية، تماشياً مع الأجندة الإيرانية وما يريده حزب الله".