حبيش عبر "تويتر": الحقيقة تبقى ساطعة... مملكة الخير والعروبة

غرد النائب هادي حبيش عبر حسابه على "تويتر": "كثر الكلام وكثرت الردود لكن الحقيقة تبقى ساطعة... فمملكة الخير... خير في الافعال وخير في الضيافة وخير في العروبة.. وكل كلام شاذ يبقى شاذا عن الحقيقة".