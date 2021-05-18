لبنان

تصريحات وهبة تدق الإسفين بين الخليجيين ولبنان

Lebanon 24
18-05-2021 | 17:33
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اعتبر مراقبون أن "تصريحات وزير الخارجية شربل وهبه من شأنها أن تدق الإسفين بين لبنان ودول الخليج في الوقت الذي تعيش فيه العلاقة بين الطرفين حالة من التوتر الصامت بسبب انحياز أغلب النخبة في لبنان إلى حزب الله ومن ورائه إيران، لافتين إلى أن هذا الاصطفاف لم يراع مصالح البلاد الخارجية والعلاقة مع الخليجيين وخاصة السعودية".

وأشاروا عبر "العرب" إلى أن "الخليجيين، على المستوى الشعبي، باتوا ينظرون إلى لبنان على أنه لم يعد يستحق الدعم ولا الأموال ولا الاستثمارات الخليجية طالما أن مزاجه العام بات داعما لسلاح حزب الله ولإيران بالرغم من عدائها للسعودية وتهديدها الأمن القومي الخليجي في مناطق مختلفة بينها لبنان واليمن والبحرين وسوريا والعراق".
المصدر: العرب اللندنية
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