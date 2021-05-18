إرجاء الإعلان

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Lebanon 24
18-05-2021 | 21:31
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تردد ان وزيراً سابقاً كان في صدد الاعلان عن حراك سياسي جديد وارجأ الامر لبعض الوقت ريثما تتبدل بعض الظروف المحيطة.
 
المصدر: النهار
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