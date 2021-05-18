لبنان

النقيب الوكيل

Lebanon 24
18-05-2021 | 21:37
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يسري في اوساط الصيادلة ان نقيبهم غسان الامين هو وكيل ادوية عدة ومصلحته في عدم التوزيع حاليا بانتظار رفع الاسعار.
 
المصدر: النهار
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غسان الأمين

نقيب الصيادلة

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