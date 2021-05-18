24
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عون يشعل فتيل النظام ورسالته "سياسية بلا مفاعيل دستورية"
Lebanon 24
18-05-2021
|
23:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" نداء الوطن": علقت مصادر مطلعة على الرسالة التي تسلمتها أمس الأمانة العامة لمجلس النواب من رئيس الجمهورية، ويثير فيها مسألة المهلة الممنوحة للرئيس المكلف لتشكيل الحكومة وإجراء المقتضى إزاء تكليف الرئيس سعد الحريري.
وقالت" أنّ المجلس ليس له أن يتخذ موقفاً أو يصدر قراراً إزاء وضع إطار زمني للتأليف أمام الرئيس المكلف لأنّ ذلك يتطلب تعديلاً دستورياً، وإذا طالب البعض باللجوء إلى إجراء مثل هذا التعديل فإنّ سبحة المطالبة بالتعديلات الدستورية ستكرّ حكماً عبر طلب البعض الآخر إقرار تعديل دستوري يطال المهلة الزمنية الممنوحة لرئيس الجمهورية، ليس فقط للدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، بل لمسألة توقيعه أيضاً على التشكيلة الوزارية التي يرفعها إليه الرئيس المكلف، بحيث يصبح أمام رئيس الجمهورية فترة محددة زمنياً لإصدار مراسيم التأليف بعد تقديم الرئيس المكلف مسودة تشكيلته، وإلا في حال تمنعه عن التوقيع كما هو حاصل اليوم، فإنّ التشكيلة تذهب حكماً بعد انقضاء الفترة المحددة إلى المجلس النيابي لمنحها الثقة أو حجبها عنها، بغضّ النظر عن موقف رئيس الجمهورية، هذا عدا عن الدفع باتجاه طلب إجراء تعديل دستوري آخر يحدد الفترة الممنوحة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، كرد على تقييد الرئاسة الثالثة بمهل زمنية لتأليف الحكومة".
وبالتالي ترجح المصادر النيابية أن يناقش المجلس رسالة عون "في السياسة بعيداً من أي مقاربة حقيقية لمسألة التعديل الدستوري فتنتهي الأمور عند حد معركة تسجيل النقاط السياسية، بما سيؤدي حكماً إلى زيادة الشرخ والتباعد بين عون والحريري وتكريس استحالة التعايش الحكومي بينهما"، لا سيما وأنّ الرئيس المكلف توعّد بالرد على خطوة عون الاستفزازية "في البرلمان"، معتبراً أنّ رسالته هي "إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب الى الأمام والتغطية على الفضيحة الديبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي".
تابع
الأكثر قراءة
تغريدة نارية من بوصعب عن شربل وهبة.. هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة نارية من بوصعب عن شربل وهبة.. هذا ما قاله
15:53 | 2021-05-18
18/05/2021 03:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
منصّة صيرفة انطلقت.. هل يهبط دولار السوق ؟
Lebanon 24
منصّة صيرفة انطلقت.. هل يهبط دولار السوق ؟
05:00 | 2021-05-18
18/05/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة الـ3 سنوات سقطت من سيارة على طريق سريع... وهذا ما حصل! (فيديو)
Lebanon 24
ابنة الـ3 سنوات سقطت من سيارة على طريق سريع... وهذا ما حصل! (فيديو)
10:33 | 2021-05-18
18/05/2021 10:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
العدو الإسرائيلي يستهدف دورية للجيش
Lebanon 24
العدو الإسرائيلي يستهدف دورية للجيش
08:59 | 2021-05-18
18/05/2021 08:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وهبة زار عون صباحا قبل بيان بعبدا واصدر بيان اعتذار
Lebanon 24
وهبة زار عون صباحا قبل بيان بعبدا واصدر بيان اعتذار
07:04 | 2021-05-18
18/05/2021 07:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:25 | 2021-05-19
بالأسماء.. ألمانيا تحظر جمعيات مرتبطة بـ"حزب الله" وتنفذ مداهمات
03:18 | 2021-05-19
أبو الغيط: كلام وزير خارجية لبنان يفتقر للياقة الدبلوماسية
03:01 | 2021-05-19
عون تسلّم من وهبة كتاباً يطلب فيه إعفاءه من مسؤولياته الوزارية
02:45 | 2021-05-19
"وساطة أمنية" في ملف الكهرباء
02:43 | 2021-05-19
دريان زار بخاري: لاتخاذ إجراء جدي وحازم في حق وهبه.. تصريحه خطيئة
02:15 | 2021-05-19
ازمة الصيدليات: "دود الخل منو وفيه"
فيديو
"إيليفين فوتبول برو" بطلاً لدوري الشابات لكرة القدم (فيديو)
Lebanon 24
"إيليفين فوتبول برو" بطلاً لدوري الشابات لكرة القدم (فيديو)
03:30 | 2021-05-19
19/05/2021 10:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة الـ3 سنوات سقطت من سيارة على طريق سريع... وهذا ما حصل! (فيديو)
Lebanon 24
ابنة الـ3 سنوات سقطت من سيارة على طريق سريع... وهذا ما حصل! (فيديو)
10:33 | 2021-05-18
19/05/2021 10:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فرصة للجمهور لمشاهدة رحلة مروحية المريخ التاريخية.. إطلاق فيديو ثلاثي الأبعاد
Lebanon 24
فرصة للجمهور لمشاهدة رحلة مروحية المريخ التاريخية.. إطلاق فيديو ثلاثي الأبعاد
08:00 | 2021-05-18
19/05/2021 10:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact